L’abbiamo vista interpretare un’elfa, una direttrice d’orchestra, la matrigna di Cenerentola, ma forse non ci saremmo aspettati di vedere Cate Blanchett nei panni di una fuorilegge spaziale armata. Invece sta per accadere perché l’attrice interpreta Lilith in Borderlands di Eli Roth, basato sul celebre franchise videoludico di Gearbox Software.

E Blanchett racconta di essersi divertita tantissimo in quella parte! Svela, infatti, a Empire:

Le richieste folli sono di solito quelle verso cui mi oriento; le cose che non avrei mai potuto concepire. Penso che ci possa essere stata anche un po’ di follia da Covid — passavo molto tempo in giardino, usando la motosega un po’ troppo liberamente. Mio marito ha detto: “Questo film potrebbe salvarti la vita.”

Racconta poi come si è preparata per la parte: ovviamente giocando al videogioco!

I miei pollici riescono a malapena a controllare un telefono, ma ho comprato una PS5 e abbiamo giocato insieme. Volevo conoscere i limiti del gioco e ciò che i fan amavano del personaggio. Mi sono davvero assorbita in quel mondo. I cosplayer. I tutorial di trucco su YouTube.

Borderlands arriverà al cinema ad agosto. Nel cast anche Gina Gershon, Édgar Ramírez, Bobby Lee e Jamie Lee Curtis.

