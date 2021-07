LEGGI ANCHE – Boss Level: la recensione

La Eagle Pictures ha annunciato i nuovi titoli che saranno disponibili in home video nel mese di agosto. Tra i film troviamodi Nate Parker,con Frank Grillo e Mel Gibson, Mia moglie è un fantasma con Dan Stevens, Judi Dench e Isla Fisher econ Liam Neeson.

Qua sotto trovate il comunicato stampa ufficiale con tutti i dettagli:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI AGOSTO 2021

ACTION E COMMEDIE DA NON PERDERE

TRA LE USCITE HOME VIDEO TARGATE

EAGLE PICTURES DEL MESE DI AGOSTO

Dal 5 agosto in arrivo “BOSS LEVEL”, imperdibile action dai toni

fantascientifici con protagonisti Naomi Watts, Frank Grillo e

Mel Gibson, disponibile in formato DVD e Blu-ray.

Dal 19 agosto sarà la volta di “AMERICAN SKIN”, toccante film

di denuncia premiato a Venezia 76 e diretto da Nate Parker,

che qui si ispira a un fatto di cronaca, edito in DVD e Blu-Ray.

Sempre dal 19 agosto esce in DVD “MIA MOGLIE È UN FANTASMA”,

raffinata commedia ispirata all’opera di Noël Coward, con un cast stellare

composto da Dan Stevens, protagonista di “Downton Abbey”,

il premio Oscar© Judi Dench e Isla Fisher.

Dal 26 agosto appuntamento in Home Video con “HONEST THIEF”,

thriller adrenalinico con protagonista la star Liam Neeson,

disponibile in formato DVD e Blu-ray.

L’estate di Eagle Pictures prosegue all’insegna di action e imperdibili commedie grazie alle novità Home Video di agosto 2021. Si comincia il 5 agosto con “BOSS LEVEL” di Joe Carnahan, disponibile in formato DVD e Blu-ray grazie a Eagle Pictures. Un imperdibile action dai toni fantascientifici con protagonisti le star Naomi Watts, Frank Grillo e Mel Gibson, qui alle prese con un film dal ritmo serrato, che offre scene adrenaliniche di puro divertimento. Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato. In una corsa contro il tempo, Roy deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia.

Dal 19 agosto sarà la volta di “AMERICAN SKIN” diretto e interpretato da Nate Parker, già regista dell’acclamato “The Birth Of A Nation”, edito in DVD e Blu-Ray. Vincitore del Filming Italy Award come Miglior Film nella sezione Sconfini a Venezia 76, “American skin” è un toccante film di denuncia dalla forte carica emotiva, un pugno nello stomaco ispirato a un fatto di cronaca che sconvolse gli Stati Uniti nel 2014. In una società in cui il colore della pelle conta, Lincoln Jefferson è un veterano del corpo dei Marines e lavora come custode in un prestigioso liceo della California: un lavoro che si è trovato per garantire l’iscrizione alla scuola del figlio quattordicenne, KJ. Una notte, Lincoln e KJ vengono fermati dalla polizia e l’alterco che ne scaturisce culmina con l’uccisione del ragazzo disarmato. Fiducioso che la giustizia farà il suo corso e garantirà un regolare processo, Lincoln è sgomento quando apprende che l’agente responsabile di avere premuto il grilletto, causando la morte di KJ, rimarrà impunito e tornerà regolarmente in servizio senza essere giudicato. Il protagonista prende disperatamente in mano la situazione, deciso a rendere finalmente giustizia al figlio.

Sempre dal 19 agosto esce anche “MIA MOGLIE È UN FANTASMA” di Edward Hall, disponibile in formato DVD: un film dal cast stellare composto da Dan Stevens, protagonista della celebre serie tv “Downton Abbey”, il premio Oscar© Judi Dench e Isla Fisher, già nel cast di film campioni d’incassi come “I Love Shopping” e di “Now You See Me – I maghi del crimine”. Il film si ispira alla celebre commedia “Spiritello allegro” dell’inglese Noël Coward, da cui sono state tratte numerose trasposizioni in tutto il mondo e messa in scena per la prima volta nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo scrittore di romanzi gialli Charlie soffre di un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura e, sebbene con riluttanza, decide di rivolgersi alla sensitiva Madame Arcati. Pressato dalla moglie affinché finisca presto il suo lavoro e trasferirsi così a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto: la medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare insieme al marito.

Dal 26 agosto appuntamento sempre in Home Video grazie a Eagle Pictures con “HONEST THIEF” di Mark Williams, edito in formato DVD e Blu-ray. Un avvincente thriller adrenalinico con un cast d’eccezione, che vede protagonisti alcuni dei volti più riconoscibili del genere, tra cui la star Liam Neeson, autentica icona del genere action. Tom (Liam Neeson), noto rapinatore di banche, ha deciso per amore di smettere con una vita all’insegna dell’illegalità. Sperando di chiudere un accordo per una pena ridotta, accetta di restituire tutti i soldi che ha rubato, ma quando due agenti dell’FBI lo accusano di omicidio, deve fuggire per scagionare il suo nome e assicurarli alla giustizia.

LEGGI ANCHE – American Skin: ecco il trailer italiano del film interpretato e diretto da Nate Parker

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!