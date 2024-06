Breakfast Club e La donna esplosiva sono due fra i più celebri film scritti e diretti da John Hughes usciti entrambi nel 1985 e accomunati dal fatto di essere tutti e due interpretati, fra gli altri, da Anthony Michael Hall.

Ed è stato proprio Anthony Michael Hall a dire, nel corso di un’intervista con Inverse, di non essere contrario all’idea di vedere dei remake o dei sequel di Breakfast Club e La donna esplosiva.

Del primo dice:

Breakfast Club è un altro che viene spesso menzionato per un remake. Penso che sia davvero interessante perché il film ha un forte messaggio contro il bullismo, che è diventato chiaro per me nel corso di questi decenni, e penso che sia un messaggio potente. È un altro che potrebbe essere rifatto in futuro. Non spetta a me decidere. Ovviamente, è una decisione della Universal e di chi gestisce l’eredità di John Hughes, ma penso che potrebbe essere adatto per un remake.