Un pezzo di Bumblebee, nello specifico un pezzo visto nello spin-off del 2018 dedicato a Transformers è all'asta e, nello specifico, parliamo del camion Freightliner del 1987 usato al termine della pellicola per il cammeo di Optimus Prime.

L’annuncio è stato avvistato dal fansite Seibertron ed è constultabile direttamente su Facebook. Attualmente il mezzo è ancora in vendita alla cifra di 21.600$.

Gli ultimi aggiornamenti sulla saga di Transformers risalgono allo scorso novembre del 2020.

Dopo una lunga ricerca, la Paramount Pictures e gli Hasbro Studios hanno scelto di affidare a Steven Caple Jr. (dietro alla macchina da presa di Creed 2) la regia del nuovo film di Transformers per quello che è stato definito come un “universo rivisitato”. Fonti interne sostenevano che l’accordo non sia stato ancora firmato, ma che le negoziazioni siano in corso.

Vi ricordiamo che la saga di Transformers di Michael Bay ha raccolto 4 miliardi di dollari nel corso di cinque film: Transformers (2007), Transformers: la vendetta del caduto (2009), Transformers 3 (2011), Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014) e Transformers – L’ultimo cavaliere (2017). Bumblebee è nato dopo che la Paramount ha investito alcune decine di milioni di dollari in un comitato di sceneggiatori che ha prodotto diverse idee su come proseguire il franchise.

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.