Il Festival di Cannes ha rinviato, a sorpresa, l’attesissima conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 di una settimana: la nuova data è fissata al 3 giugno.

I motivi citati da Variety sarebbero da ricondursi a una sovrabbondanza di film proposti al Festival: la selezione ufficiale sarebbe ancora in corso, e in particolare il Concorso di quest’anno potrebbe essere più ricco del solito di titoli. Solitamente il Festival di Cannes si svolge nel mese di maggio, e i titoli vengono annunciati un mese prima, ma dopo la cancellazione del 2020, l’edizione 2021 è stata fissata a luglio – non senza incertezze. Attualmente il Festival si svolgerà dal 6 al 17 luglio: Annette di Leos Carax, con Adam Driver e Marion Cotillard, sarà il film d’apertura.

Il “sovraffollamento” è senza dubbio dovuto allo slittamento di numerosi film che dovevano essere presentati l’anno scorso. Al momento l’altra pellicola già annunciata al Concorso è Benedetta, di Paul Venhoeven, che doveva appunto debuttare un anno fa. Tra gli altri, c’è ovviamente anche The French Dispatch di Wes Anderson. Si pensa poi che parteciperanno al festival Flag Day di Sean Penn, The Power of the Dog di Jane Campion, Paris 13th District di Jacques Audiard, A Hero di Asghar Farhadi, Titane di Julia Docournau, De Son Vivant di Emmanuelle Bercot, Bergman Island di Mia Hansen-Løve, e ancora Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov e pare anche Tre Piani di Nanni Moretti, che poi uscirà nei cinema italiani a fine settembre (ma c’è chi pensa che la data d’uscita tradisca un lancio a Venezia).

Vi ricordiamo che Spike Lee dirigerà la giuria del concorso dell’edizione 2021 del Festival di Cannes.