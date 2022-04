Sono stati annunciati tutti i film della Quinzaine des Réalisateurs, sezione parallela del Festival di Cannes, ultima diretta da Paolo Moretti. E sono due i film italiani nella selezione di quest’anno: oltre al preannunciato Il volo di Pietro Marcello che aprirà la kermesse , c’è anchedi Manuela Martelli, co-produzione tra la cilena Cinestacion e l’italiana Stayblack di Jonas Carpignano, Jon Coplon e Paolo Carpignano.

Tra gli altri titoli in selezione segnaliamo Men di Alex Garland (guarda il trailer), il film prodotto da A24 con protagonista Jesse Buckley, che verrà presentato con un evento speciale prima dell’uscita nei cinema americani. A24 sarà presente anche con God’s Creatures, con protagonisti Paul Mescal ed Emily Watson. In chiusura ci sarà invece The Green Perfume di Nicolas Pariser. Ai 23 film presentati oggi se ne aggiungerà un altro proveniente dall’Asia che verrà annunciato più avanti.

QUINZAINE DES RELISATEURS 2022, LA LINEUP

L’ENVOL (Scarlet) by Pietro Marcello Opening film 1976 by Manuela Martelli First feature film THE DAM (Al-Sadd, السّد , Le Barrage) by Ali Cherri First feature film LES ANNÉES SUPER 8 (The Super 8 Years) by Annie Ernaux & David Ernaux-Briot First feature film ASHKAL by Youssef Chebbi First feature film LES CINQ DIABLES (The Five Devils) by Léa Mysius DE HUMANI CORPORIS FABRICA by Véréna Paravel & Lucien Castaing-Taylor LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) (Continental Drift (South)) by Lionel Baier EL AGUA (The Water) by Elena López Riera First feature film ENYS MEN by Mark Jenkin FALCON LAKE by Charlotte Le Bon First feature film FOGO-FÁTUO (Will-o’-the-Wisp, Feu follet) by João Pedro Rodrigues FUNNY PAGES by Owen Kline First feature film GOD’S CREATURES by Anna Rose Holmer & Saela Davis LES HARKIS (Harkis) by Philippe Faucon MEN by Alex Garland Special screnning LA MONTAGNE (The Mountain) by Thomas Salvador PAMFIR by Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk First feature film REVOIR PARIS (Paris Memories) by Alice Winocour TAHT ALSHAJRA (تحت الشجرة , Under the Fig Trees, Sous les figues) by Erige Sehiri UN BEAU MATIN (One Fine Morning) by Mia Hansen-Løve UN VARÓN (A Male) by Fabian Hernández First feature film LE PARFUM VERT (The Green Perfume) by Nicolas Pariser Closing film

