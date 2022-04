, il film di Michel Hazanavicius che aprirà fuori concorso il Festival di Cannes 2022, ha cambiato ufficialmente titolo in Francia. La decisione è stata presa dal regista e dal suo team in seguito alle richieste da parte dell’Ukranian Film Institute. Il titolo dello zombie movie, remake della commedia giapponese del 2017 Zombie contro zombie – One Cut of the Dead, coincide infatti con un simbolo utilizzato dall’esercito russo per distinguere le proprie truppe e i propri veicoli da quelli ucraini. La propaganda utilizza il simbolo Z (o V) per mostrare sostegno all’invasione dell’Ucraina.

Il regista, interpellato da Variety, aveva ricordato qualche giorno fa che il film ha già un titolo diverso per il mercato internazionale, ovvero Final Cut, e che era troppo tardi per cambiare il titolo francese a due settimane dall’uscita al cinema, essendo su tutti i materiali promozionali e nei titoli di testa e di coda. Evidentemente la produzione ha cambiato idea e ha investito nuove risorse per cambiare i materiali. Il nuovo titolo francese è Coupez!, come mostra il nuovo poster.

Ecco la comunicazione del Festival:

Il Festival di Cannes sostiene la decisione del regista francese Michel Hazanavicius e dei suoi soci di cambiare il titolo francese del suo film, che aprirà la 75 esima edizione del Festival di Cannes. Originariamente il film si intitolava Z (comme Z), come tributo al cinema di genere. Siccome la lettera Z ha assunto un significato bellicoso in relazione alla guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte del governo Russo, non possiamo assecondare confusione o ambiguità a riguardo. Il film è stato quindi re-intitolato Coupez! in Francia. Il titolo internazionale rimane Final Cut. Con questa scelta il regista, i produttori, il distributore, il Festival di Cannes e, per estensione, tutto il cinema francese, affermano la loro solidarietà con il popolo ucraino che sta soffrendo e riafferma con forza la totale opposizione all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Fonte: sito ufficiale