Mentre si avvicina l’uscita di, i fratelli Russo stanno ripercorrendo la loro carriera sui social svelando curiosità e aneddoti sui loro film. Oggi si sono dedicati a Captain America: The Winter Soldier , il loro primo blockbuster per i Marvel Studios cui hanno fatto seguito Civil War e poi i due Avengers: Infinity War ed Endgame.

“Captain America: The Winter Soldier è stata la terza volta che abbiamo avuto la possibilità di girare a Cleveland,” ricordano i fratelli. “È stata un’esperienza completamente diversa dalle prime due. Abbiamo chiuso l’autostrada e abbiamo girato una delle nostre sequenze di combattimento preferite con la Marvel. Inoltre abbiamo infilato un bel po’ di cameo di amici e famigliari dei Russo.”

Nel post, che potete vedere qui sotto, sono presenti alcuni video dietro le quinte e alcune clip in cui vengono evidenziati tutti gli amici e i famigliari che hanno ottenuto una piccola parte del film. E non sono pochi!

La sinossi del film:

Dopo gli apocalittici eventi a New York in The Avengers, Captain America: the Winter Soldier ci presenta Steve Rogers, ovvero Captain America, condurre una vita tranquilla a Washington, D.C. nella quale cerca di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. finisce sotto attacco, Steve finisce immischiato in una rete di intrighi che minaccia di mettere il mondo a rischio. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America cerca di portare alla luce la cospirazione che si allarga a vista d’occhio, combattendo assassini professionisti inviati per farlo tacere… per sempre. Quando le dimensioni di questa spaventosa trama diventano evidenti, Captain America e Vedova Nera chiedono aiuto a un nuovo alleato, Falcon. Ma dovranno affrontare un inaspettato e formidabile nemico – il Soldato d’Inverno.