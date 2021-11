è apparso nel primo, amato capitolo del franchise dinei panni del dottor Lawrence Gordon. Un ruolo rimasto nell’immaginario collettivo e che l’attore ha poi ripreso in Saw 3D – Il capitolo finale.

Ma potrebbe tornare il personaggio in futuro? Lo stesso Elwes ha parlato con l’ Hollywood Reporter di cosa ne pensa della questione:

Mai dire mai, ma sento di aver largamente esplorato il personaggio. Sono aperto all’idea di tornare se i realizzatori ne volessero discutere, ma sento che abbiamo esplorato ogni aspetto della vita del Dr. Gordon. Realizzammo il film in 18 giorni. Avevo una media di 12/16 pagine di dialogo ogni giorno, una grande sfida. Non ci siamo mai seduti, anche perché sul set non c’erano sedie. La cinepresa non è mai stata messa su un treppiede o su un carrello, è stata sulla spalla del nostro meraviglioso direttore della fotografia [David A. Armstrong] per tutto il tempo.