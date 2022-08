La casa dei fantasmi: anche Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel cast del film Disney

Il cast di La casa dei fantasmi, il film prodotto dalla Disney basato sulla celeberrima attrazione di Disneyland che sarà diretto da Justin Simien (Dear White People, Bad Hair), continua ad allargarsi.

Jamie Lee Curtis e Jared Leto sono difatti entrati a far parte del cast della pellicola. La prima interpreterà l’iconica Madame Leota, la ben nota medium la cui testa, nel corso della ride, può essere avvistata dentro a una sfera di cristallo, mentre il secondo sarà l’iconico Hatbox Ghost, il fantasma col cappello a cilindro.

Il primo film basato sull’attrazione in oggetto, La casa dei fantasmi, è stato diretto da Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little) e interpretato da Eddie Murphy. Il lungometraggio ha esordito nei cinema nello stesso anno del primo Pirati dei Caraibi, film anch’esso basato sull’attrazione dei parchi a tema della major, ma non ottenne però lo stesso sensazionale successo di pubblico del progetto con Johnny Depp.

Il Phantom Manor ospitato a Disneyland Paris è la versione europea dell’attrazione ed è situata nell’area tematica Frontierland. Anche se l’ispirazione della ride resta, chiaramente, la medesima di quelle presenti nei parchi statunitensi, i Disney Imagineering hanno scelto di ampliare la mitologia e la storia della stessa collegandola, in maniera diretta, a quella del Big Thunder Mountain, l’ottovolante mine train che si affaccia sul lago antistante al lugubre maniero. Proprio per questo, nel parco di Parigi, l’Hatbox Ghost è diventato il fantasma di Henry Ravenswood, il perfido padre della povera Melanie, responsabile degli omicidi dei pretendenti della giovane.

Jamie Lee Curtis e Jared Leto si uniscono a un cast che già comprende Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito e Tiffany Haddish.

