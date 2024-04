LEGO e Illumination hanno collaborato per dar vita ai set di mattoncini realizzati in occasione dell’arrivo nelle sale di Cattivissimo Me 4, film animato in uscita a luglio.

Potete vedere le immagini del prodotto qua sotto con tutte le specifiche del comunicati stampa:

IL GRUPPO LEGO E ILLUMINATION

LANCIANO I NUOVI SET LEGO

GRU E MINIONS PER CELEBRARE L’USCITA

AL CINEMA DI CATTIVISSIMO ME 4

I SET LEGO® CATTIVISSIMO ME 4 SARANNO IN VENDITA DAL 1° MAGGIO 2024

Billund, 3 Aprile 2024 – Gruppo LEGO, Illumination e Universal Products & Experiences sono entusiasti di confermare la collaborazione su un’importante novità, anche se non si tratta di un Minion gigante, come suggeriva un post pubblicato sui social media pochi giorni fa come “pesce d’aprile”.

Per celebrare l’arrivo di Cattivissimo Me 4, l’ultimo capitolo della più grande saga animata della storia, al cinema dalla prossima estate, verranno lanciati nuovi esclusivi set LEGO Cattivissimo Me 4.

La nuova gamma di quattro prodotti comprende due set svelati in anteprima oggi: il primo è il set LEGO Cattivissimo Me 4 Minions e la villa della famiglia di Gru che spicca per l’architettura iconica e gli oggetti amati dai fan del film, come il divano rosso, il caminetto e la camera da letto in stile razzo, oltre a una casa sull’albero dai colori vivaci; il secondo set è la Gru in mattoncini con Minion danzanti, con il super cattivo armato con la sua pistola ‘spara puzzette’ e accompagnato da Mel e Kevin che suonano l’ukulele. I fan dovranno aspettare ancora un po’ per la presentazione dell’intera linea di prodotti e delle sorprese nascoste.

I prodotti LEGO Cattivissimo Me 4 saranno disponibili dal 1° maggio 2024 nei LEGO Store, sul sito Lego.com e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Gruppo LEGO e Illumination sono certi che questi nuovi set stimoleranno l’immaginazione e regaleranno esperienze creative indimenticabili per i fan di tutto il mondo con i mitici personaggi di Cattivissimo Me.

“Utilizzando la creatività e le infinite possibilità del marchio LEGO, questa partnership tra Illumination, Universal Products & Experiences e il Gruppo LEGO celebra la forza delle storie divertenti. I fan ci hanno detto che sentivano davvero la mancanza dei LEGO Minions e quindi siamo felici di riportare questo mondo di risate maliziose attraverso nuove entusiasmanti esperienze di gioco. Ci auguriamo che questi set faranno divertire tutti i fan, piccoli o grandi!” afferma Solvita Akmene, designer del Gruppo LEGO.

“Il franchise di Cattivissimo Me di Illumination è amato in tutto il mondo e la nostra partnership con il Gruppo LEGO unisce due marchi iconici”, afferma Rafael Macias, Vicepresidente esecutivo e Responsabile commerciale globale di Universal Products & Experiences. “I set LEGO Cattivissimo Me 4 offrono opportunità inedite di racconto e regalano tanti spunti fantasiosi per rendere reali la gioia, l’azione e l’umorismo dolce ma sovversivo di questa serie da record. Siamo emozionati quanto i fan di Cattivissimo Me 4 e non vediamo l’ora di scoprire la loro reazione davanti ai set ispirati al film”.

Dettagli dei prodotti: Cattivissimo Me 4 Minions e la villa della famiglia di Gru Codice prodotto: 75583

Età : 8+

: 8+ Prezzo : 99.99 €

: 99.99 € Pezzi: 868

868 Dimensioni : Altezza: 27 cm Lunghezza: 41.6 cm Profondità: 21 cm

: LEGO® Cattivissimo Me 4 Gru e Minions in mattoncini Codice: 75582

Età : 9+

: 9+ Prezzo : 54.99 €

: 54.99 € Pezzi: 839

839 Dimensioni : Altezza: 28 cm Lunghezza: 23 cm Profondità: 16 cm

:

Cattivissimo Me 4 uscirà nel weekend del 4 luglio negli Stati Uniti, a fine agosto in Italia.

