Cena con delitto – Knives Out: Ana de Armas torna a parlare del perché rifiutò il film per due volte

Cena con delitto - Knives Out

C’è voluto un po’ di tempo e un paio di tentativi prima che Ana de Armas accettasse la proposta di fare un provino per Cena con delitto – Knives Out.

Il motivo è la descrizione del personaggio che avrebbe dovuto interpretare nella pellicola di Rian Johson, come raccontato dall’attrice a Another Magazine: “Latino-americana, badante“.

Pensai: “Non ho le energie per una cosa simile, che roba è?“.

L’attrice era nel bel mezzo delle riprese di Sergio tra la Tailandia e il Brasile, film ambientato all’indomani dell’invasione americana dell’Iraq incentrato sull’omicidio del diplomatico delle Nazioni Unite Sergio Vieira de Mello.

Il ruolo di una badante latino-americana non le sembrava perciò così allettante:

Dissi [ai miei agenti]: “O mi dite perché ne vale la pena, o non posso farlo”. Rifiutai due volte a causa di quella descrizione. Alla fine mi mandarono tutta la sceneggiatura e pensai: “Oh, cazz*!”. Feci un provino seduta stante.

Il resto è storia. Il ruolo valse all’attrice una candidatura ai Golden Globe e l’ammirazione del collega Daniel Craig, che alla fine le propose un ruolo in No Time to Die.

Il sequel del film, Glass Onion – Knives Out, arriverà in streaming su Netflix a partire dal 23 dicembre, preceduto da una distribuzione anticipata al cinema la cui data non è ancora stata svelata. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.Cosa ne pensate? Lasciate un commento!