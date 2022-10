Cena con delitto – Knives Out: Jamie Lee Curtis ricorda le riprese: “È stata dura”

Il set di Cena con delitto – Knives Out non è stato esattamente idilliaco per Jamie Lee Curtis, come raccontato dall’attrice durante un’intervista per EW.

L’attrice ha descritto l’esperienza di lavorazione del film di Rian Johnson come molto solitaria:

In realtà ero piuttosto isolata. Alloggiavo in questo strano albergo da sola e non ero in gran parte del film. Sono stata sola per molto tempo ed è stata dura. Poi il risultato è stato questo film strepitoso. Non avrei mai immaginato che il film che stavamo girando sarebbe stato il film che abbiamo fatto. Non me ne rendevo conto, perché Rian aveva un metodo molto preciso e nessuno di noi guardava ogni scena dai monitor. Non ne avevamo idea. Giravamo le nostre piccole parti e poi andavamo a casa. È stata una tale sorpresa assistere al montaggio finale.

Alla fine, il film ha incassato in tutto il mondo più di 300 milioni di dollari, trasformandosi in un tale successo da convincere Netflix a scendere in campo investendo in ulteriori capitoli.

Il sequel del film, Glass Onion – Knives Out, arriverà in streaming su Netflix a partire dal 23 dicembre, preceduto da una distribuzione anticipata al cinema la cui data non è ancora stata svelata. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda

