Il 12 febbraio ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+, noto musical televisivo del 1997 di Rodgers e Hammerstein con Brandy, Whitney Houston e Whoopi Goldberg.

E proprio nelle scorse ore la cantante e attrice americana Brandy è apparsa in un video su TikTok in cui si è trasformata nuovamente nella protagonista del lungometraggio per celebrare l’arrivo del musical sulla piattaforma streaming.

Presentato per la prima volta il 2 novembre 1997 a sessanta milioni di spettatori durante la serie Disneyland sulla ABC, Cenerentola di Rodgers e Hammerstein è diventato immediatamente uno dei film preferiti dai fan, amato dalla critica e dal pubblico, arrivando a ottenere 7 nomination agli Emmy Award. Acclamato per l’inclusività del suo cast, le performance musicali travolgenti e le sue indimenticabili canzoni, il film del 1997 presenta un’incredibile serie di brani amati e originali dell’iconico duo di cantautori Rodgers e Hammerstein, tra cui “Impossible”, “In My Own Little Corner”, “Ten Minutes Ago”, “A Lovely Night”, “Do I Love You Because You’re Beautiful?” e molte altre ancora.

In Cenerentola di Rodgers e Hammerstein, quando la crudele matrigna di Cenerentola le impedisce di partecipare al Ballo Reale, la ragazza riceve un aiuto inaspettato dalla sua Fata Madrina. Il film del 1997 è diretto da Robert Iscove, scritto da Robert I. Freedman e coreografato da Rob Marshall. Whitney Houston, Debra Martin Chase, Craig Zadan e Neil Meron sono i produttori esecutivi. Chris Montan è il produttore e Robyn Crawford è produttore associato.

Cenerentola di Rodgers e Hammerstein entra a far parte della collezione di Disney+ “Celebriamo insieme le Black Stories”, unendosi ad altri titoli come Soul, Black Is King, Black Panther, Il diritto di contare e molti altri.

Il film è disponibile sulla piattaforma streaming da 12 febbraio.

