C’era una Volta a… Hollywood: Sydney Sweeney racconta un aneddoto sul suo provino

Sydney Sweeney è nota al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle serie Euphoria e The White Lotus, ma in precedenza si era fatta notare anche in una piccola parte in C’era una Volta a… Hollywood di Quentin Tarantino (LEGGI LA RECENSIONE). Nel film, interpreta Snake, una delle ragazze della “famiglia” di Charles Manson che vivono nel ranch a cui fa visita Cliff Booth (Brad Pitt). In un’intervista video con GQ, l’attrice ha raccontato un aneddoto sul suo provino, ricordando anche la bella esperienza passata sul set. Ecco le sue parole:

Per il provino, per C’era una volta a… Hollywood, Quentin al casting ha detto che si potevano fare dei crediti extra. Una scena diversa o un monologo. Alla fine ho scritto una lettera, nei panni del mio personaggio, a Manson. Ho passato il mio ventunesimo compleanno su quel set, il che è davvero molto bello. Per me passerà sicuramente alla storia.

Potete vedere il video dell’intervista completa qui sotto:

Vi ricordiamo che prossimamente vedremo Sweeney in Madame Web, nuovo cinecomic targato Sony, e in Barbarella, nuovo adattamento del celebre fumetto di Jean-Claude Forest già trasposto sul grande schermo nel 1968.

FONTE: YouTube