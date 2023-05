In C’era una volta a… Hollywood (LEGGI LA RECENSIONE), film di Quentin Tarantino uscito nel 2019, Margot Robbie interpreta Sharon Tate, star del cinema realmente esistita. In una celebre scena, il suo personaggio entra in un cinema per guardare se stessa sul grande schermo, appoggiando su una poltrona i suoi piedi, che vediamo nudi e sporchi. In un’intervista video con Vogue, l’attrice ha spiegato da cosa nasce questo dettaglio:

Il mio personaggio entra in un cinema per vedere se stessa sul grande schermo, si toglie gli stivaletti, alza i piedi e si mette a guardare il film. Ma i miei piedi erano sporchi perché avevo camminato sul set. Sono rimasti sporchi nel film perché Quentin ha detto: “Non farlo. Non pulirli“. Qualcuno è corso a farlo e lui mi ha detto: “No, è realistico, tienili così“.

Potete vedere l’intervista a Robbie qui sotto:

Ambientato nel 1969, C’era una volta a… Hollywood racconta le vicende di un attore di serie B di nome Rick Dalton (vagamente ispirato a Ralph Meeker e altri suoi contemporanei) che viene costretto ad accettare ruoli televisivi e inizia a mettere in dubbio le proprie capacità. Nel cast anche Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto su C’era una volta a… Hollywood relativo a Margot Robbie ? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube

Classifiche consigliate