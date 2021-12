, grazie al ruolo di Thor nell’Universo Cinematografico della Marvel, è diventato una delle star più note e amate fra quelle oggi in attività. Però anche, come la quasi totalità degli attori e delle attrici di questo mondo, ha qualche “scheletro nell’armadio” relativo a degli esordi nel mondo dello spettacolo sui quali vale la pena farsi un paio di grasse e grosse risate.

Nello specifico dell’attore australiano, che ha da poco finito gli impegni per Thor: Love and Thunder e ha da poco cominciato quelli per Tyler Rake 2, il sequel del popolare action movie prodotto dai fratelli Russo per Netflix, il suo esordio sul grande schermo viene normalmente accostato al ruolo del padre di James Tiberius Kirk nel primo Star Trek diretto da JJ Abrams.

Ma, in realtà, non è così.

Il primo ruolo in assoluto ottenuto da Chris Hemsworth è stato quello di Re Artù in Guinevere Jones, una serie TV fantasy australiana cominciata nel 2002, dove, stando a IMDb, lui è apparso in due episodi. Qualche ora fa è stato lo stesso attore a ricordare il suo esordio, nonché il particolare look di scena, col post che trovate qua sotto in cui scrive:

#TBT al mio primo ingaggio in assoluto. La prima volta che ho indossato questa bella parrucca ho realizzato che sarebbe accaduta una di queste due cose. Che sarei stato obbligato a farmi crescere i capelli e a tingerli di rosso grazie all’incredibile apprezzamento del pubblico o che non avrei mai più lavorato come attore. Nessuna delle due si è poi rivelata vera. La vita sa essere divertente.

Ecco, a seguire, anche un video da YouTube in cui possiamo ammirare in azione Chris Hemsworth nei panni di Re Artù:

