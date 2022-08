Chris Hemsworth risponde a una domanda fatta dal profilo Twitter dell’Empire State Building

L’interprete del Dio del Tuono dei Marvel Studios, Chris Hemsworth, ha risposto a una domanda decisamente a tema fatta dal profilo Twitter del leggendario Empire State Building, uno dei grattacieli più famosi non solo di New York, ma del mondo intero.

Il profilo Twitter dell’edificio ha postato, qualche giorno fa, uno scatto in cui il grattacielo “viene attaccato” dai fulmini di un temporale. Il tutto è accompagnato dalla domanda “In una lotta, chi vincerebbe fra Thor e Zeus?”. Il quesito non è passato inosservato a Chris Hemsworth che ha ritwittato il tutto dicendo “Non avevamo risposto a questa domanda in Thor: Love and Thunder?”.

Il quarto film di Thor, nonché il secondo diretto da Taika Waititi, è arrivato nei cinema lo scorso 6 luglio. Ad oggi, la Disney non ha ancora reso nota la data di uscita in streaming del cinecomic Marvel Studios su Disney Plus. È sempre più probabile che Thor: Love and Thunder, essendo passati gli ormai “canonici” 45 giorni dall’uscita in sala, esca su Disney+ in occasione del Disney+ Day l’8 settembre come capitato a novembre 2021 con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Vi terremo aggiornati.

