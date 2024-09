The Penguin, quando e dove vedere gli episodi in streaming: il calendario delle uscite

Pubblicazione: 18 settembre alle 13:32

La serie tv The Penguin sul nemico di Batman Oz Cobb sta per arrivare. A interpretare il protagonista torna Colin Farrell che aveva già prestato il volto al villain nel film del 2022 The Batman.

Gli episodi usciranno negli Stati Uniti in streaming su Max a partire dal 19 settembre alle ore 21:00. La programmazione continuerà con l'uscita di una nuova puntata una volta a settimana.

In Italia la serie sarà disponibile su Sky e in streaming Now dal 20 settembre, il giorno successivo all'uscita negli USA. Dopo la trasmissione in contemporanea con gli Stati Uniti, gli episodi disponibili on demand in italiano e in lingua originale

Venerdì 20 settembre: Episodio 1

Lunedì 30 settembre: Episodio 2

Lunedì 7 ottobre: Episodio 3

Lunedì 14 ottobre: Episodio 4

Lunedì 21 ottobre: Episodio 5

Lunedì 28 ottobre: Episodio 6

Lunedì 4 novembre: Episodio 7

Lunedì 11 novembre: Episodio 8 (Finale)

The Penguin mostrerà la vita criminale di Gotham, focalizzandosi sull'ascesa al potere di Cobb in seguito alla morte di Falcone. Qui trovate la scheda dedicata alla serie.