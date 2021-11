L’adattamento cinematografico diha incassato 22.2 milioni di dollari nei suoi primi 5 giorni di uscita nelle sale e su Paramount+.

Questo, secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter, avrebbe spinto la Paramount a mettere già in cantiere un sequel del lungometraggio.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle nostre sale dal 2 dicembre.

Il film è l’adattamento cinematografico di Clifford (Clifford the Big Red Dog), serie di libri per bambini dedicata al personaggio creato da Norman Bridwell.

Nel cast troviamo Horatio Sanz, Sienna Guillory, Darby Camp, John Cleese, Rosie Perez, Jack Whitehall, Jessica Keenah Wynn, Russll Wong, Dvid Alan Gried e Kenan Thompson.

La sinossi:

Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela. Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!