Novità Paramount+: i film e le serie da vedere a novembre 2024

Pubblicazione: 30 ottobre alle 13:07

Novembre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i film da vedere su Paramount+ e le serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

Vita da Carlo 3 - 16 novembre

Nella terza stagione della comedy in cui Carlo Verdone interpreta se stesso, mescolando realtà e finzione, il protagonista si troverà alle prese con una nuova sfida: la direzione artistica del Festival di Sanremo.

Nel ricchissimo cast troviamo- quest'ultimo nei panni di un vicino di casa che rischia di far esplodere il palazzo. Ed essendo che la nuova stagione è ambientata durante il Festival di Sanremo non potevano mancare anche grandi nomi della canzone italiana come

Per l'occasione, nuovi film dell'attore attore e regista si aggiungono all'archivio di Prime Video:

Borotalco (1982)

Acqua e sapone (1983)

Compagni di scuola (1988)

Viaggi di nozze (1995)

Sono pazzo di Iris Blond (1996)

L’amore è eterno finché dura (2004)

Caccia al tesoro (2017)

Puoi baciare lo sposo (2018)

Mamma o papà? (2017)

Non si ruba a casa dei ladri (2016)

Italiano medio (2015)

Quel bravo ragazzo (2016)

Ex (2009)

Amici per caso (2024)

Mario: Una serie di Maccio Capatonda (2013).

Landman - 18 novembre

E altri nuovi titoli con i protagonisti della serie:

Ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale, la serie racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata famoso podcast in 11 puntate Boomtown di Imperative Entertainment e Texas Monthly la serie è una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica.

La prima stagione della serie, co-creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, vede Billy Bob Thornton nei panni del protagonista. Nel cast anche Jon Hamm e Demi Moore, mentre Andy Garcia e Michael Peña interverranno come guest star.

The Agency - 29 novembre

La serie segue Martian, un agente sotto copertura della CIA, al quale viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla Stazione di Londra. Quando l’amore che ha lasciato riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore; gettandoli entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e di spionaggio.

The Agency è il remake della serie francese di spionaggio Le Bureau des Legendes. Michael Fassbender interpreta il protagonista, mentre il resto del cast include Richard Gere, Jeffrey Wright e Jodie Turner-Smith.

Le altre uscite di Paramount+ di novembre:

Amici per caso

Disponibile dall’8 novembre - Pietro, ragazzo rozzo e sfegatato della Roma, si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly, stufa di sentirsi in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero, un ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti. I due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme.

Air Force Down

Disponibile dall’8 novembre – AIR FORCE ONE DOWN è un film thriller del 2024 diretto da James Bamford, scritto e prodotto da Steven Paul. Un agente dei Servizi Segreti al suo primo incarico con la Air Force One affronta una prova estrema quando dei terroristi dirottano l'aereo e prendono di mira il presidente, coinvolgendola in una lotta che potrebbe cambiare il corso della storia. Nel cast, Katherine McNamara, Ian Bohen, Dascha Polanco, Rade Šerbedžija, Paul S. Tracey e Anthony Michael Hall.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles - I racconti delle Tartarughe Ninja S1b

Disponibile dall’8 novembre – Dal film Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nasce la nuovissima serie originale Paramount+ TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES - I RACCONTI DELLE TARTARUGHE NINJA che racconta le avventure dei quattro eroi golosi di pizza che emergono dalle fogne delle strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e si uniscono ai vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi in agguato all'ombra della Grande Mela.

Ray Donovan S1-7

S1-4 disponibile dal 1° novembre e S5-7 dall’8 novembre – Ray Donovan (interpretato da Lieb Schreiber) è un faccendiere che risolve con abilità e destrezza i problemi di molte personalità di spicco di Los Angeles, atleti, cantanti e uomini d'affari, ma con la stessa abilità non riesce a risolvere i suoi problemi personali. Tutto si complica quando il padre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale, viene inaspettatamente scarcerato, sconvolgendo la sua vita e il suo nucleo familiare.

Il caso Carretta

Disponibile dal 25 novembre – Un documentario sulla misteriosa scomparsa della coppia Carretta e del loro figlio minore, e sulla ricerca della verità durata quasi 10 anni. Ferdinando, il fratello maggiore, ha poi confessato il suo terribile crimine durante un’intervista del popolare programma TV “Chi l’ha Visto?”.

Larger than Life: L'ascesa delle boy band

Disponibile dal 13 novembre - Prodotto da MTV Entertainment Studios in collaborazione con Gunpowder & Sky, questo affascinante documentario esplora l’evoluzione delle boy band, uno dei movimenti musicali più duraturi della cultura pop, e ne celebra la storia ricca e appassionante, dall’influenza pionieristica dei Beatles alla crescita globale del K-pop, con approfondimenti sui gruppi iconici degli anni ’90 e 2000. LARGER THAN LIFE intreccia queste storie in una playlist curata alla perfezione, passando da un gruppo all’altro per raccontare cosa significasse realmente essere un membro – o un fan – durante il periodo di massimo splendore di ogni band.