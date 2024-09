Landman: il trailer della nuova serie di Taylor Sheridan con Billy Bob Thornton

Pubblicazione: 05 settembre alle 16:48

Paramount+ ha condiviso il trailer ufficiale della nuova serie originale Landman, con protagonista il premio Oscar Billy Bob Thornton, in arrivo in anteprima in Italia da lunedì 18 novembre. La serie sarà lanciata con due episodi e, gli episodi successivi della prima stagione composta da 10 puntate, saranno disponibili ogni lunedì. Co-creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, Landman è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions di Sheridan in esclusiva per Paramount+.

Ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale, la serie racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata famoso podcast in 11 puntate Boomtown di Imperative Entertainment e Texas Monthly la serie è una storia di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima, economia e geopolitica.

Il cast di Landman

Oltre a Thornton, la serie è interpretata da Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) e Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Jon Hamm (Mad Men) avrà un ruolo ricorrente come guest star, oltre alle guest star Andy Garcia (Expendables franchise) e Michael Peña (End of Watch).

Lo show è prodotto da Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. Dan Friedkin e Jason Hoch, per Imperative Entertainment, e J.K. Nickell e Megan Creydt, per Texas Monthly, sono anche produttori esecutivi. Peter Feldman è produttore esecutivo.

Landman è distribuita da Paramount Global Content Distribution.