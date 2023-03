Clint Eastwood starebbe per accingersi a dirigere l’ultimo film della sua carriera prima di ritirarsi dalle scene.

A riportare la notizia in esclusiva è Discussing Film. Il sito scrive che, anche se la cosa non appariva scontata per una questione che vedremo più avanti, l’ultimo film da regista nella carriera di Cint Eastwood verrà realizzato insieme alla Warner Bros, la major con cui la leggenda del cinema ha collaborato ininterrottamente dall’uscita di Gran Torino in poi.

L’ultimo film diretto – e anche interpretato – da Clint Eastwood è stato Cry Macho (LEGGI LA RECENSIONE), girato e uscito nel 2021 in piena pandemia. Negli Stati Uniti è stata una delle ultime pellicole della Warner a essere distribuita in day-and-date cinema e streaming su HBO Max e, oltre a non essere stata particolarmente apprezzata dal punto di vista critico, non venne neanche accolta in maniera calorosa al box-office incassando solo 16.5 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 33. Ed eccoci arrivare al fatto che questa nuova collaborazione fra lo studio ed Eastwood non era scontata. Dopo la fusione fra Warner e Discovery, il nuovo CEO David Zaslav, commentando la performance di Cry Macho al botteghino, aveva spiegato al Wall Street Journal, in merito a una possibile nuova collaborazione col filmmaker, che la major “non doveva favori a nessuno”. A quanto pare, l’opinione è cambiata e, adesso, sarebbe esaltato dall’idea che l’ultima pellicola nella lunghissima e acclamata carriera di Clint Eastwood sarà proprio una pellicola a marchio Warner Bros.

Discussing Film spiega che questo nuovo lungometraggio dovrebbe essere un thriller attualmente intitolato Juror #2. Dovrebbe raccontare la storia di un giurato in un processo per omicidio che realizza di aver causato la morte della vittima e deve fare i conti col dilemma morale del cosa fare: manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e consegnarsi?

L’idea di Clint Eastwood è, chiaramente, quella di dirigere il progetto che viene definito, in seno alle società di produzione, come l’ultimo della carriera. Discussing Film scrive anche che, effettivamente, potrebbe esserci una piccola possibilità relativa al fatto che questo possa non essere davvero l’ultimo film di “Dirty Harry” anche se i piani attuali del quattro volte premio Oscar, che spegnerà 93 candeline il prossimo 31 maggio, sarebbero quelli di ritirarsi completamente dalle scene una volta finito di lavorare a questa produzione.

Non c’è ancora una data d’inizio per le riprese e il casting deve ancora cominciare anche se le indiscrezioni dicono che Eastwood sia alla ricerca di una giovane star di Hollywood per il ruolo di protagonista. Giovane star i cui contorni non sono ancora ben delineati anche se si tratterebbe di qualcuno che apparirà nei panni del protagonista anche in un grande film in uscita nei prossimi mesi.

Juror #2 sarà la quarantesima regia cinematografica per il leggendario regista e attore premiato con quattro premi Oscar, due per Gli spietati e due per Million Dollar Baby, che diventano cinque tenendo in conto anche l’Irving G. Thalberg award come produttore.

FONTE: Discussing Film

