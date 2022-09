Da quando la Bad Robot e la Paramount hanno annunciato, nel gennaio del 2021, un nuovo film del franchise di Cloverfield non abbiamo saputo sostanzialmente più nulla.

Ora è Deadline a scrivere che, sull’onda del successo ottenuto da Top Gun: Maverick e Sonic 2, la Paramount vuole accelerare i lavori sul nuovo tassello di questa saga nata nel 2008 con l’acclamato monster movie prodotto da JJ Abrams e girato in stile found footage da Matt Reeves che portò nelle casse della major ben 175 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di appena 25 milioni (cifre non aggiornate all’inflazione, ndr.).

Il magazine segnala che il nuovo film di Cloverfield verrà diretto da Babak Anvari, alla sua prima esperienza con una major. Nel curriculum del regista troviamo Underthe shadow (2016), Wounds (2019) e I came by (2022).

Viene confermato che a scrivere il film sarà lo sceneggiatore britannico Joe Barton, autore del film originale Netflix The Ritual ma, nel nuovo articolo di Deadline, non si fa più cenno, come a gennaio del 2021, al fatto che la pellicola sarà un sequel diretto del primo Cloverfield.

È la prima volta che la Paramount e la Bad Robot annunciano un nuovo film di Cloverfield senza nasconderlo sotto un nome di facciata atto a depistare le attenzioni del pubblico. 10 Cloverfield Lane di Dan Trachtenberg venne inizialmente pubblicizzato come The Cellar e solo a gennaio del 2016, con la release del primo trailer, è stato alzato il sipario con il reveal del titolo. Stessa cosa è poi avvenuta con The Cloverfield Paradox che era stato “occultato” sotto il nome di God Particle. La pellicola venne venduta dalla Paramount a Netflix che la diffuse online a sorpresa a inizio febbraio del 2018, in occasione del Super Bowl.

Il primo film della saga di Cloverfield è disponibile in streaming su Paramount Plus.

FONTE: Deadline