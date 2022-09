Constantine: annunciato il sequel con Keanu Reeves!

Colpo di scena: a 17 anni di distanza, la Warner Bros. ha messo in cantiere nientemeno che il sequel di Constantine, coinvolgendo sia il protagonista Keanu Reeves che il regista Francis Lawrence (attualmente impegnato nel prequel di Hunger Games, Ballata dell’usignolo e del serpente).

A scrivere la sceneggiatura di questo seguito, e a occuparsi della produzione assieme alla sua Weed Road Pictures e alla Bad Robot di JJ Abrams e Hannah Minghella, vi sarà Akiva Goldsman.

Il film originale incassò circa 200 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2005: nel corso degli anni è diventato un cult, eppure un sequel non è mai stato messo in sviluppo. Fino ad oggi.

Si tratta di uno dei primi progetti ad aver ricevuto il via libera da parte del nuovo duo di co-chair della Warner Bros. Pictures, Michael De Luca e Pam Abdy. Un progetto che proprio per questo diventerà un osservato speciale da parte degli analisti che vogliono capire la direzione che prenderà la nuova conglomerata Warner Bros. Discovery con il franchise DC.

Fonte: Deadline