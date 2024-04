Il New York Times ha pubblicato un nuovo approfondimento su Coyote vs. Acme dopo che la Warner ha rinunciato alla distribuzione del film con Will Forte e John Cena, nonostante fosse praticamente pronto.

Il film doveva uscire al cinema il 21 luglio 2023 prima che la Warner Bros. lo sostituisse con Barbie rimandandone l’uscita e poi rinunciando definitivamente alla distribuzione.

Il motivo era recuperare dei costi che dovevano aggirarsi attorno ai 35-40 milioni di dollari. Dopo la diffusione della notizia e alla luce del malcontento scatenatosi (sopratutto da parte degli artisti coinvolti), lo studio aveva cominciato a pensare di vendere il film a realtà come Netflix, Amazon e Paramount.

A febbraio, poi, The Wrap aveva riportato che lo studio non era riuscito a trovare alcun accordo a causa di un gettone troppo alto, più elevato dei costi di produzione (circa 70 milioni), ma un portavoce dello studio ha smentito la notizia, spiegando che nessuna offerta è stata formalmente avanzata. Una fonte interna al film sostiene invece che lo studio teme di essere messo in imbarazzo qualora il film dovesse rivelarsi un grandissimo successo in altre mani.

In ogni caso, non è ancora detta l’ultima parola. “Coyote Vs. Acme resta disponibile per eventuali acquisizioni” ha commentato il portavoce.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate