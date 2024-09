È polemica per un drink a 31 dollari a tema Beetlejuice Beetlejuice nei cinema AMC

Pubblicazione: 15 settembre alle 10:00

Beetlejuice Beetlejuice, ultimo film di Tim Burton presentato in anteprima al Festival di Venezia, è ora nei cinema. Nelle sale americane AMC è possibile acquistare un drink in tema con la pellicola chiamato Sandworm Slayer al prezzo interessante di 31 dollari. Cifra che sta facendo storcere il naso a molti sui social.

Ad esempio, un utente condivide su X questa immagine in cui si vede il cocktail in questione e l'indicazione del prezzo:

Come si spiega questa cifra? Il drink è preparato con succo di lampone blu e nero e “vodka di alta qualità” (come si legge sul comunicato stampa). Inoltre, AMC ha condotto una ricerca interna in cui emerge che il Sandworm Slayer normalmente costa 21 dollari più tasse. Solo in Illinois, dove esiste una legge speciale sul consumo di bevande alcoliche, raggiunge cifre più elevate.

Fonte / THR

Sembra però che il drink della foto su X sia stato acquistato in California e non in Illinois, quindi il mistero resta irrisolto...