Online sono approdati i character poster di, il nuovo film di David Cronenberg che verrà presentato in concorso al Festival di Cannes.

I poster in questione sono dedicati a Léa Seydoux, Viggo Mortensen e a Kristen Stewart.

Potete ammirare i poster qua sotto:

A seguire potete leggere la nostra traduzione della sinossi ufficiale diffusa, tempo fa, da Neon, il distributore americano di Crimes of the future:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo viene sottoposto a nuove trasformazioni e mutazioni. Insieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un celebre performance artist, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in un performance d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un’investigatrice della National Organ Registry, traccia ossessivamente i loro spostamenti, quando ecco che viene rivelato un misterioso gruppo con una missione: impiegare la notorietà di Saul per far lice sulla prossima fase dell’evoluzione umana.