Dopo un’estate zoppicante in cui a brillare al box-office italiano c’è stato solamente il secondo appuntamento cinematografico col duo dei, con l’ausilio dell’ingresso garantito solo a chi possiede il green pass e fermo restando l’impiego dei dispositivi di sicurezza personale, il cinema si prepara a ripartire con la campagna #SoloAlCinema (iniztata in realtà già questa estate con tutte quelle pellicole che, come Old o Fast & Furious 9 sono uscite solo in sala e non anche in streaming).

Per l’occasione, l’agenzia Vertigo del creative artist Federico Mauro ha realizzato quello che inizialmente doveva essere “solo” uno spot, ma si è poi evoluto in vero e proprio cortometraggio che ha visto la partecipazione di molti dei volti più noti del cinema italiano, attori e registi come Lillo, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Michele Placido, Giuseppe Tornatore, Toni Servillo, Benedetta Porcaroli e molti altri.

Il video viene così presentato, su Facebook, dallo stesso Federico Mauro:

Nei mesi scorsi, come Vertigo, siamo stati incaricati di ideare, scrivere, montare e curare tutta la Direzione Creativa di uno spot pubblicitario per il tanto atteso ritorno al Cinema in sicurezza. Doveva essere “solo” uno spot, poi è diventato un cortometraggio.

Nei prossimi giorni racconteremo le fasi di lavorazione del progetto, per il momento vogliamo ringraziare il Mic, Anica, Anec e Cinecittà per aver consentito di realizzare quello che avevamo in mente, in modo particolare il gruppo di lavoro del progetto #soloalcinema (Gabriele D’Andrea, Massimo Proietti, Francesco Di Cola, Laura Mirabella, Beniamino Placido, Ludovico De Cesare).

Un ringraziamento speciale va a Vincenzo Alfieri che ha diretto e scritto assieme a me il corto, condividendo ‘visione’ e passione; a tutti gli attori straordinari che hanno impreziosito con la loro presenza e disponibilità questo piccolo racconto e a BartlebyFilm che ha messo su l’intera macchina produttiva e una troupe meravigliosa.

Il cortometraggio è un invito a tornare nei cinema nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza per vivere di nuovo la magia del grande schermo.

Spero vi piaccia.

Potete vederlo direttamente qua sotto!

