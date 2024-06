Per Daisy Ridley gli ultimi mesi si stanno rivelando alquanto frenetici. Il 31 maggio è uscito negli Stati Uniti il suo ultimo film, Young Woman and the Sea, diretto da Joachim Rønning, è appena iniziata la distribuzione di un nuovo progetto chiamato Magpie e, infine, non dimentichiamo il nuovo film di Star Wars!

A proposito di quest’ultimo l’attrice confessa a The Hollywood Reporter di non aver ancora letto una sceneggiatura.

Non ho letto delle vere parole sulla carta, ma presto arriverà una sceneggiatura.

Tanti impegni e tanti prime volte per Ridley. Magpie infatti è anche il suo primo film come produttrice. Si tratta di un noir diretto da Sam Yates e scritto dal marito dell’attrice, Tom Bateman.

Onestamente, fare film è davvero difficile, e lo sapevo, ma la realizzazione del film in sé non è stata difficile. È quello che viene dopo ad essere un vero labirinto. Essere indipendenti e poi trovare una distribuzione, abbiamo partner straordinari, il che è meraviglioso, ma non mi rendevo conto di quanto tempo ci volesse per tutto. Quindi, è stato sorprendente. Ma amo il nostro film. Volevamo fare qualcosa che sentivamo di non aver visto da un po’ di tempo, e sono molto felice di poter condividere Magpie con il pubblico quest’anno.

Adesso Ridley è impegnata con la promozione di Young Woman and the Sea, nel quale lei interpreta Trudi Ederle, la prima donna ad aver attraversato la Manica a nuoto nel 1926. L’attrice vede alcuni parallelismi tra lei e l’atleta.

Per quanto riguarda il fatto di fare qualcosa che abbatte le barriere, non so se potrei paragonarmi a lei, ma certamente mi sento animata da una determinazione ostinata. È divertente, ho visto di recente un’amica di mia sorella, che mi conosceva da adolescente. Non la vedevo da secoli, e mi ha detto: “Mi ricordo sempre di te come una persona super determinata da adolescente”. E io ho pensato: “È interessante”. Quindi, sento di essere stata determinata, e sono riuscita a fare qualcosa anche se non sapevo come farlo. Volevo essere un’attrice, ma non sapevo come fare. Ho semplicemente trovato la mia strada. Quindi, in un modo spirituale, in quella determinazione e quell’amore per fare ciò che vuoi fare, suppongo che ci sia una certa somiglianza.

Ancora non conosciamo la data italiana di uscita del film.

