Danny DeVito vuole partecipare al film di Hercules e non vede l’ora di tornare sul set con Schwarzenegger

Danny DeVito amerebbe avere di nuovo a che fare con l’Hercules targato Disney. In sviluppo già da qualche anno, il lungometraggio live action basato sul popolarissimo classico Disney del 1997, arriverà prossimamente in streaming su Disney+ diretto da Guy Ritchie e prodotto dai fratelli Russo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nel cartoon diretto da diretto da John Musker e Ron Clements, Danny DeVito dava la voce al satiro Filottete, doppiato da Giancarlo Magalli nella versione italiana.

In un video in cui la star risponde alle domande fatte con l’autocompletamento delle ricerche su Google dice a proposito della pellicola:

Danny DeVito sarà nel live action di Hercules? Sono io l’Ercole live action, di cosa stiamo parlando. Filottete? Se non mi mettono in quel film vuol dire che non hanno fegato!