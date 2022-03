Qualche ora fa, abbiamo riportato quanto affermato dasu, il cinecomic con, a margine di un interessante ragionamento fatto dal leggendario filmmaker sullo stato di salute dell’industria hollywoodiana, specie in riferimento al segmento dei film pop, dei blockbuster per intenderci.

Come potete leggere in questo nostro articolo, Francis Ford Coppola ha ammesso di aver apprezzato Deadpool definendolo, testualmente, come un film “amazing”, straordinario. Poco fa, è stato Deadpool in persona, ovvero Ryan Reynolds, a commentare su Twitter le parole di Francis Ford Coppola con un tweet in cui possiamo leggere: “A Deadpool piace Francis Ford Coppola”.

Deadpool likes Francis Ford Coppola https://t.co/mSGQM7C87T — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 21, 2022

Di Deadpool abbiamo parlato abbastanza nei giorni scorsi perché è stato annunciato che sarà Shawn Levy a dirigere il terzo capitolo della saga. Per il regista e Ryan Reynolds sarà la terza collaborazione dopo quelle di Free guy (LEGGI LA RECENSIONE) e The Adam Project (LEGGI LA RECENSIONE). In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul progetto, vi ricordiamo che i primi due film del Mercenario Chiacchierone sono disponibili in streaming su Disney Plus.

