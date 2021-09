s è stata ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha parlato di, atteso sequel del film Disneyarrivato al cinema nel 2007.

“L’abbiamo girato in Irlanda” ha spiegato l’attrice. “Sono tornati tutti e poi abbiamo accolto nuove reclute, come Maya Rudolph, che interprete la “cattiva”, ci siamo divertite tanto insieme“.

Ha poi parlato delle coreografie:

Ci sono ancora più balli e canti. L’ultima volta che ho ballato così tanto ero ventenne e ora non lo sono più. È diverso quando superi i quaranta. In cuore mio mi sembra di avere ancora vent’anni quando ballo, poi quando riguardo le scene pensa: “Ok, non è proprio la stessa cosa“.

Il film arriverà nel 2022 su Disney+.

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast del progetto.

Nella storia, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan sono intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la sua vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Stando alle ultime voci, nel lungometraggio faranno la loro comparsa anche Biancaneve e i sette nani che avranno persino un loro numero musicale.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

Brigette Hales (C’era una volta) si è occupata della sceneggiatura assieme a Shankman e a Richard Lagravenese (P. S. I Love You), Scott Neustadter e Michael Weber (500 giorni insieme).

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+? Ditecelo come sempre nei commenti!