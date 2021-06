Da pochi giorni sono iniziate le riprese di, atteso sequel del film Disneyarrivato al cinema nel 2007.

A seguire potete ammirare una serie di foto dal set che ci mostrano il villaggio e la casa della protagonista, oltre a un fugace avvistamento di Patrick Dempsey:

Did I drag Conor out to see disenchanted set again? Yes pic.twitter.com/4m4Em1gVHK — Jen 🇵🇸 (@jen770x) June 2, 2021

PATRICK DEMPSEY ON THE SET OF DISENCHANTED. I WANT HIM SO BADLY. pic.twitter.com/Y3CPPCYCTN — hannah (@solarspidey) May 30, 2021

-patrick at disenchanted set <3 pic.twitter.com/yZL6ikxiJY — patrick dempsey safe place ^^ (@dvmpsey) May 28, 2021

Went for a walk around the new Disney enchanted movie set yesterday in Enniskerry 😍 🎬 #disenchanted #enchanted2 #disney #ireland pic.twitter.com/OnKhEiyI5l — Aoibhe Ní Chonbhuí 💛 (@aoibhe_conway) June 1, 2021

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel faranno parte del cast del progetto.

Nella storia, Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey) e la figlia Morgan sono intenti a trasferirsi in una nuova casa in periferia. Quando però iniziano a presentarsi i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare la sua vita in una favola perfetta. Tuttavia l’incantesimo si ritorce contro la protagonista e Giselle dovrà fare una corsa contro il tempo per salvare la propria famiglia e il regno di Andalasia prima che l’orologio segni la mezzanotte.

Stando alle ultime voci, nel lungometraggio faranno la loro comparsa anche Biancaneve e i sette nani che avranno persino un loro numero musicale.

Ricordiamo che il presidente di produzione di Disney Studios Sean Bailey ha annunciato ufficialmente che la major è al lavoro sul sequel di Come d’incanto, intitolato Disenchanted e in arrivo direttamente su Disney+, in occasione dell’Investor Day della Disney l’anno scorso.

Il film originale era una satira dei musical dedicati alle principesse Disney: Giselle era una principessa dei cartoni animati che si ritrovava nella moderna New York City.

Brigette Hales (C’era una volta) si è occupata della sceneggiatura assieme a Shankman e a Richard Lagravenese (P. S. I Love You), Scott Neustadter e Michael Weber (500 giorni insieme).

Il primo film è stato candidato a tre Oscar e ha incassato 340 milioni di dollari.

Quanto attendete il sequel Disenchanted in arrivo su Disney+? Ditecelo come sempre nei commenti!