La Disney sta valutando un abbonamento “Prime” con sconti e altri vantaggi

Il prossimo passo della Walt Disney Company potrebbe essere un nuovo tipo di abbonamento per spingere ancora più in alto la fidelizzazione cross-mediale.

Come riportato dal Wall Street Journal, la compagnia starebbe esplorando un servizio di abbonamento nello stile di Amazon Prime per offrire sconti di vario tipo (tra cui parchi a tema), vantaggi, accesso anticipato a vendite e così via.

Internamente si parla già di “Disney Prime“, anche se non sarà questo il nome definitivo. Le discussioni sono al momento in fase embrionale, perciò non è chiaro a quanto ammonterebbe il costo e quando dovrebbe partire.

La notizia è stata confermata da Kristina Schake, vicepresidente esecutiva senior e capo della comunicazione alla Disney, che però non si è sbilanciata:

La tecnologia ci sta dando nuovi modi per personalizzare l’esperienza dei consumatori in modo da garantire loro intrattenimento, esperienze e prodotti di interesse. Una membership è solo una delle idee emozionanti in fase di esplorazione.

Disney ha già un tipo di abbonamento simile per i fan, il D23 Official Fan Club, che costa tra i 100 e i 130 dollari l’anno con accesso a eventi esclusivi e merchandise, ma l’obiettivo del nuovo sarà quello di coinvolgere anche i fan della Disney più casuali garantendo loro vantaggi di vario tipo.

Un primo passaggio in questo senso, che potrebbe essere imminente, sarà un integrazione tra Disney+ e Shop Disney per permettere agli utenti di avere una corsia preferenziale nell’acquisto di prodotti. Tra le possibilità esplorate, ad esempio, l’occasione di dare esclusivamente agli abbonati a Disney+ un codice QR per l’acquisto di una versione giocattolo della Spada Oscura di The Mandalorian.