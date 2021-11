Vi abbiamo già detto che, come “antipasto” alin programma per domani, la Disney ha aggiornato gli azionisti sui numeri della piattaforma streaming. Potete trovare tutto quello che c’è da sapere in questo articolo pubblicato poco fa.

Nella medesima occasione, il CEO della compagnia, Bob Chapek, ha potuto parlare anche del futuro della Disney in materia di rapporto fra cinema, streaming e strategie di release online di quelle produzioni filmiche concepite per il debutto in sala. A quanto pare, il colosso dell’intrattenimento manterrà una fluidità nell’approccio.

Stiamo assistendo a una certa ripresa del mercato cinematografico, che, chiaramente, è una cosa buona. Allo stesso tempo, stiamo monitorando molto, molto attentamente le performance dei vari tipi di film che facciamo e come stanno reagendo, al tornare in sala, le varie demografiche del mercato. Analizzeremo con attenzione i nostri film per famiglie in arrivo al cinema nei prossimi due mesi per essere certi che quello specifico mercato ritorni a fruire il cinema in sala come è già accaduto con quei film più indirizzati a un pubblico giovane, che ha già risposto.

Il boss della Disney prosegue:

Per questo, resteremo ancorati a una certa flessibilità perché c’è ancora incertezza per quel che concerne il come il mercato reagirà, se le famiglie torneranno davvero al cinema in quella che sarà la prima finestra di distribuzione. Direi che potreste notare che i film per famiglie che metteremo al cinema avranno una finestra di esclusività più breve se rapportata alla prassi storica. Sarà una maniera per averli prima su Disney+, ma anche per vedere se il mercato della sala potrà tornare a pieno regime avendo prima del propellente con queste produzioni. Faremo quello che sarà più giusto per i nostri azionisti.

In tempi di Metaversi social, anche il CEO della Disney fa riferimento all’edificazione di un metaverso disneyano:

La Walt Disney Company ha un ricca storia per quel che riguarda le tecnologie impiegate in maniera pionieristica per potenziare la fruizione dell’intrattenimento. I nostri sforzi sono solo il prologo di un giorno in cui saremo in grado di connettere anche di più il mondo fisico e digitale, consentendo uno storytelling senza confini del nostro Metaverso Disney. Non vediamo l’ora di creare opportunità mai viste prima in modo tale da consentire ai consumatori di fruire tutto quello che Disney ha da offrire attraverso i nostri prodotti e piattaforme a prescindere da dove si trovino le persone.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline, Variety