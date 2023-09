Dal 6 al 20 settembre è possibile abbonarsi a Disney+ a soli 1,99 euro al mese per tre mesi: si tratta di una promozione imperdibile che permette un risparmio totale di 21 euro rispetto all’attuale prezzo mensile, e che è disponibile sia per i nuovi clienti che per coloro che riattiveranno la propria sottoscrizione. Il tutto in occasione del debutto di molti nuovi film e serie tv firmati Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm e National Geographic.

Ecco alcuni dei contenuti già disponibili sulla piattaforma o in arrivo in questi giorni:

La nuova serie live action di Star Wars con protagonista Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, in onda complessivamente per otto episodi, l’ultimo dei quali verrà trasmesso il 3 ottobre.

Il remake live action del classico animato Disney è arrivato finalmente in streaming: protagonista del nuovo adattamento della fiaba di Andersen l’attrice e cantante Halle Bailey.

I Am Groot – stagione 2

Tornano le avventure del piccolo Groot, l’iconico membro dei Guardiani della Galassia. Cinque nuovi cortometraggi animati sono disponibili dal 6 settembre.

Elemental è il nuovo film dei Pixar Animation Studios che dopo aver incassato quasi mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo arriva in streaming su Disney+.

Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali

Il 13 settembre tornano su Disney+ le avventure dell’esploratore Bertie Gregory, con una nuova edizione di A tu per tu con gli animali, la docuserie firmata National Geographic.

La seconda stagione di The Bear, premiata serie di FX con Jeremy Allen White, è disponibile integralmente su Disney+.

Un cast sempre più ricco, che affianca a Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez anche Meryl Streep e Paul Rudd, per la terza stagione di Only Murders in the Building, il cui finale andrà in onda il 3 ottobre.

Italia’s Got Talent – la nuova stagione

Per la prima volta la nuova stagione del talent show fa il suo debutto direttamente in streaming, con un episodio alla settimana

