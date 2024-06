In una recente video intervista per GQ, Walton Goggins – che di recente interpretato l’iconico ruolo del Ghoul nella serie Amazon di successo Fallout – ha raccontato di come ha avuto il ruolo di Billy Crash in Django Unchained di Quentin Tarantino.

Goggins, grande fan del regista, ha sostenuto un provino alquanto insolito e ha raccontato di aver voluto provare il ruolo di tutti i personaggi disponibili – senza pensare agli esiti – pur di avere l’opportunità di recitare quelle iconiche battute per Tarantino.

“Alla fine di questa cena con lui dissi che volevo fare il provino leggendo le battute di Leo (Di Caprio), le battute di Sam e tutti i ruoli disponibili” ha raccontato. “Perché non mi importava di avere il lavoro, quello era un aspetto secondario. Volevo avere l’opportunità di recitare le battute di Quentin Tarantino davanti a Quentin Tarantino. Mi chiese se ero serio, io risposi di sì e allora ho detto: ‘Cavolo, facciamolo!‘”.

Ha poi aggiunto:

Così rimase seduto con me, in quella stanza, per altri 45 minuti, forse anche un’ora, a leggere la sua sceneggiatura. Lessi il ruolo di Sam mentre lui mi leggeva le battute di rimando, come se stessimo girando. Poi lessi di nuovo, questa volta con il ruolo di Leo, e via così per tutti gli altri e fu uno dei giorni più belli della mia vita, come artista.

Alla fine, credo di averlo abbracciato e lo ringraziai per aver realizzato un sogno, augurandogli buona fortuna per il suo film, che non vedevo l’ora di vedere.

Non passarono nemmeno un paio di mesi quando mi richiamò per comunicarmi che avevo ottenuto la parte e che potevo tornare a divertirmi con lui. Fu davvero l’inizio di una delle esperienze più straordinarie della mia vita.