Nel 2019 si era diffusa la notizia che Quentin Tarantino avrebbe adattato sul grande schermo il suo fumetto crossover Django/Zorro, in cui lo schiavo ormai libero, interpretato da Jamie Foxx in Django Unchained, si allea con il celebre vigilante mascherato. Il regista aveva chiesto a Jerrod Carmichael di scrivere la sceneggiatura e si era anche rivolto ad Antonio Banderas per proporgli di riprendere il personaggio da lui interpretato nel 1998 in La maschera di Zorro e nel 2005 in La leggenda di Zorro.

Recentemente, in un’intervista con USA Today, Banderas aveva confermato di averne discusso con Tarantino:

[Tarantino] mi ha parlato, credo alla notte degli Oscar (nel 2020) quando sono stato candidato per Dolore e gloria. Ci siamo visti a una di quelle feste, è venuto da me e gli ho detto: ” [È] Nelle tue mani? Sì, amico!”. Perché Quentin ha l’indole di fare questo tipo di film e di dargli qualità. Anche se sono basati su quei film di serie B degli anni ’60 e ’70, può prendere quel materiale e fare qualcosa di veramente interessante. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma sarebbe fantastico perché ci sarebbe lui, Jamie Foxx e per il fatto di [interpretare di nuovo] Zorro quando sarà un po’ più anziano. Sarebbe fantastico, divertente e folle.

Purtroppo però, il progetto sembra al momento accantonato, secondo quanto dichiarato da Carmichael in un’intervista con GQ Magazine. Lo sceneggiatore non ha dato una ragione precisa, che sembra però legata all’imponente budget che avrebbe richiesto. Ecco le sue parole:

Quentin è un pazzo che amo e sono felice di aver trascorso questo tempo [con lui]. Abbiamo visto film exploitation al New Beverly [cinema di Los Angeles], mi ha letto nella sua cucina scene che aveva scritte [ma] che non sono mai state inserite nei suoi film, dopo avermi preparato una limonata appena spremuta. È stato davvero speciale. In realtà si tratta di un’incredibile, incredibile sceneggiatura che proviene da quel Django/Zorro e che mi piacerebbe che la Sony riuscisse a realizzare, ma mi rendo conto dell’impossibilità di farlo. Ma penso comunque che abbiamo scritto un film da 500 milioni di dollari.

FONTE: Variety