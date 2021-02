Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ora che i Marvel Studios sono ufficialmente scesi nell’arena delle produzioni televisive col debutto di WandaVision su Disney+, appare chiaro che i confini di quello che una volta era “semplicemente” noto come Universo Cinematografico della Marvel si sono espansi alla serialità del “piccolo schermo”. Una questione di cui Kevin Feige è ben consapevole specie per quel che concerne il “riuscire a mettere insieme i pezzi della storia” da parte di chi, magari ha visto tutti i film ma non gli show televisivi, o di chi, magari, si è avvicinato all’UCM in corso d’opera, senza seguire con precisione tutti i lungometraggi usciti da quando Iron man è arrivato in sala nel 2008.

Intervenendo al panel della Disney ai TCA (via CinemaBlend), circa “l’obbligatorietà” per il pubblico dell’essere in pari con WandaVision per gustare al meglio Doctor Strange 2 e Captain Marvel 2 ha detto:

Abbiamo discusso a lungo con Sam Raimi, Michael Waldron e tutto il team di Doctor Strange perché si tratta di un film che deve funzionare per chi ha visto WandaVision, ma, cosa anche più importante, per chi non l’ha visto, per chi ha visto Wanda l’ultima volta in Endgame o in uno dei precedenti film. O per chi, magari, la incontra per la prima volta.

Poi su Captain Marvel 2, dove ritroveremo Monica Rambeau (Teyonah Parris) vista appunto nella serie TV citata, aggiunge:

Beh, io mi preoccupo di tutto, per tutto il tempo. È il mio lavoro: preoccuparmi di ogni cosa. Ma se c’è una cosa di cui non mi preoccupo è Teyonah Parris. È sempre una cosa ottima. Comunque, cerchiamo sempre di lavorare a delle storie che si sviluppano in modo tale che, se hai già visto i film, ti puoi gustare al meglio ma che, anche più importante, ti puoi gustare pure se non ci hai accompagnato per tutto il tempo.

