Doctor Strange 2: ecco le foto di Patrick Stewart sul set del film

Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

In Doctor Strange 2 abbiamo assistito al ritorno di Patrick Stewart nei panni di una variante del Professor X nella scena in cui lo Stregone prima e Scarlet Witch opi interagiscono, in maniera molto differente, con gli Illuminati. LEGGI – Doctor Strange 2 ottiene il miglior esordio streaming di un film Marvel su Disney Plus La pellicola è arrivata da una decina di giorni nel catalogo di Disney Plus e, proprio per questo, i Marvel Studios hanno diffuso online un paio di scatti dal backstage del cinecomic prodotto dalla divisione cinematografica della casa delle Idee in cui possiamo ammirare Patrick Stewart durante la lavorazione della scena e durante una pausa fra le riprese in compagnia del regista Sam Raimi. Trovate tutto qua sotto! Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il film è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange 2, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! BadTaste è anche su Twitch! LEGGI – Doctor Strange 2: ecco perché Elizabeth Olsen non ha visto il film

