Elizabeth Olsen, l’interprete di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, non ha ancora visto Doctor Strange 2, la pellicola di Sam Raimi arrivata nei cinema a inizio maggio e da qualche giorno disponibile anche in streaming su Disney Plus.

È risaputo che ogni star tenda ad avere un rapporto particolare con le proprie performance attoriali: c’è chi si guarda e si riguarda per auto giudicarsi e capire dove migliorare e c’è chi invece non ne vuole assolutamente sapere di guardarsi in azione in un film o in una serie tv a cui ha preso parte.

La ragione per cui Elizabeth Olsen non ha ancora visto Doctor Strange 2 è però alquanto “curiosa”. Lo ha spiegato lei stessa durante un’ospitata allo show di Jimmy Fallon in cui ha raccontato il seguente aneddoto:

No, non l’ho ancora visto. Normalmente sono una di quelle persone che vuole studiare una cosa in maniera tale da poterla migliorare. Alla premiere avevo il raffreddore e non volevo restare a vederlo in sala. Ho chiesto ai Marvel Studios di mandarmene una copia così da poterlo guardare. Ma c’era il mio nome impresso sopra e non volevo guardarlo così. Mi distraeva!

Poi ha ribadito ancora una volta d’ignorare quando e se tornerà nei panni di Scarlet Witch dopo Doctor Strange 2:

Lo spero, ma non mi dicono nulla sul mio destino. Non lo so. Dovrei farlo, ma non lo so con precisione. Voglio che i fan siano così aggressivi e spaventosi da forzarli a fare qualcosa! No, ok, non è una bella maniera per chiedere qualcosa, ritiro tutto. Nessuno deve usare la forza!

Ospite a Good Morning America ha anche sottolineato ancora una volta il fatto che, secondo lei, Scarlet Witch non è una vera e propria cattiva e comprende il perché delle sue azioni:

Non penserò mai a Wanda etichettandola come cattiva. Impara delle lezioni e penso a lei come a una persona che deve elaborare delle emozioni davvero importanti.

Fonte: Jimmy Fallon, Good Morning America via Instagram