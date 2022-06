Doctor Strange 2: anche Wasp doveva morire nella scena degli Illuminati

Con la complicità dell’arrivo in streaming su Disney Plus e in Digital di Doctor Strange 2, Michael Waldron e Richie Palmer, rispettivamente sceneggiatore e produttore della pellicola di Sam Raimi, hanno potuto svelare qualche curiosità aggiuntiva sulla ben nota scena degli Illuminati ambientata su Terra-838.

Le dichiarazioni ci arrivano grazie al commento audio del film. Waldron comincia parlando delle difficoltà creative incontrate nella fase di elaborazione del secondo atto:

Nell’agosto del 2020 stavo cercando disperatamente di riuscire a terminare la stesura della prima bozza della sceneggiatura. Non avevo ancora la seconda metà del secondo atto e non avevo idea di dove diamine stessi andando. Al che ho pensato “Ma perché non fare questa deviazione e usare gli Illuminati?”.

Palmer aggiunge:

E che svolta hai preso! I fumetti con gli Illuminati di Jonathan Hickman sono fra i fumetti più belli di sempre, i fumetti dei New Avengers dell’era Secret Wars. Ma Michael ricordo di aver letto la prima stesura e di aver detto incredulo “Scarlet uccide tutti gli Illuminati? Michael ha fatto uccidere tutti gli Illuminati da lei. Non siamo mai stati in grado di farlo. Possiamo davvero farlo? Mi piacerebbe”.

Poi di nuovo Waldron:

Sì, avevo riguardato Aliens -Scontro finale e ho riflettuto sulla maniera in cui i Marines coloniali venivano massacrati e sono contento che questa cosa abbia funzionato anche per noi. Se non ricordo male, in una prima versione, c’era anche Wasp fra gli Illuminati, lei si rimpiccioliva, volava verso Wanda solo che lei sbatteva le mane e la spiaccicava.

Non è la prima volta che Michael Waldron spiega di essersi ispirato al secondo, seminale Alien, quello diretto da James Cameron, per la scena in questione di Doctor Strange 2. Ne aveva parlato anche qualche giorno dopo l’uscita del cinecomic in un’intervista che potete trovare in questo nostro articolo.

