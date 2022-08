Doctor Strange 2, Xochitl Gomez parla dei consigli ricevuti da Patrick Stewart

Xochitl Gomez, l’interprete di America Chavez in Doctor Strange 2 (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato dei consigli che le sono stati dati da Patrick Stewart durante la lavorazione del cinecomic di Sam Raimi.

L’attrice racconta:

Patrick Stewart mi ha dato dei consigli grandiosi che porterò sempre con me perché erano qualcosa di cui sapevo di aver bisogno quando sono arrivata a bordo. Tecnicamente è stato Benedict Wong a farlo: mi ha dato il benvenuto bussando sulla porta della mia roulotte per dirmi “Sono qua per te e se sentirai il bisogno di parlare con qualcuno, o se ti sentirai un po’ sola o un po’ stressata, vieni da me per un té”. E poi anche Patrick Stewart mi disse qualcosa del genere “Assicurati di essere sempre corretta e accogliente con le nuove persone che incontri”. La cosa più importante per lui è che non puoi mai sapere chi hai davanti, potresti avere di fronte a te la star più grande senza saperlo. E sì, è sempre importante trattare il prossimo con gentilezza e rispetto.