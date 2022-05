Doctor Strange nel multiverso della follia: le prime indiscrezioni sull’arrivo in streaming su Disney Plus.

Uscito il 4 maggio 2022 nei cinema, Doctor Strange nel multiverso della follia è il ventottesimo film del Marvel Cinematic Universe, il franchise cominciato nel 2008 con l’uscita del primo Iron Man diretto da Jon Favreau e interpretato da Robert Downey Jr.

Il lungometraggio è diretto da un regista a dir poco leggendario, Sam Raimi, amatissimo tanto per aver ideato la saga horror di La casa quanto per aver portato sul grande schermo Spider-Man con la Trilogia cominciata nel 20o2 in cui è stato Tobey Maguire a vestire i panni dell’iconico Arrampicamuri.

Nel cast di Doctor Strange nel multiverso della follia ritroviamo Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Benedict Wong rispettivamente nei panni dello Stregone Supremo, di Scarlet Witch e di Wong. Fra le new entry Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

Il blockbuster dei Marvel Studios, come vi dicevamo in apertura di questo articolo, non è chiaramente disponibile in streaming su Disney Plus, bensì al cinema dove resterà visibile in esclusiva ancora per un pezzo. Sappiamo bene però che tutti i film Disney e delle varie etichette controllate dalla major, come i Marvel Studios appunto, sono destinati ad arrivare in streaming esclusivo proprio su Disney Plus. Quindi, anche se attualmente potete trovare Doctor Strange nel multiverso della follia solo ed esclusivamente in quel luogo, il cinema, che offre un’esperienza di visione imbattibile rispetto a quella domestica, grazie alle ben note politiche della major possiamo già ipotizzare con una certa precisione la data in cui il cinecomic verrà inserito nel catalogo della piattaforma.

Quando arriverà in streaming su Disney Plus Doctor Strange nel multiverso della follia?

L’ultimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe a essere arrivato nei cinema è stato Spider-Man: No Way Home. Il film di Jon Watts, nonostante faccia parte a tutti gli effetti nel filone campione d’incassi, non è però in tutto e per tutto una produzione Disney: i diritti di sfruttamento dell’Uomo Ragno sono infatti in mano alla Sony e la Casa di Topolino, tramite i Marvel Studios, sì è occupata principalmente del lato creativo, ma non produttivo e distributivo. Nonostante la partecipazione agli utili – alla Disney è andato il 25% del profitto generato al cinema e non solo – l’azienda proprietaria della Marvel non ha avuto voce in capitolo sulla distribuzione in digital e in home video, avvenute circa 90 giorni dopo rispetto al debutto in sala.

In nostro soccorso arrivano però i casi di progetti al 100% MCU come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (ECCO LA NOSTRA SCHEDA) ed Eternals (ECCO LA NOSTRA SCHEDA). Entrambi questi film sono approdati in streaming su Disney Plus dopo settanta giorni dall’uscita cinematografica. Sappiamo bene che la politica distributiva della Disney prevede che i vari lungometraggi arrivino in streaming sulla piattaforma o dopo 30, o dopo 45 o dopo 70 giorni dal giorno in cui sono stati proposti al cinema. Se, da una parte, un film come Assassinio sul Nilo è arrivato in streaming su Disney Plus dopo 45 giorni, per le pellicole dei Marvel Studios, che tendono a essere alquanto redditizie nelle sale, si opta per una finestra maggiore. Proprio per questo, è del tutto lecito ipotizzare che Doctor Strange nel multiverso della follia arriverà in streaming su Disney Plus intorno al 15 luglio (bisogna tenere in considerazione che la release theatrical negli Stati Uniti è avvenuta un paio di giorni dopo rispetto alla nostra, ndr.). Nell’improbabile eventualità che la Disney decida di optare per una finestra di 90 giorni, bisognerà pazientare fino all’inizio di agosto, intorno al 4.

Chiaramente, appena la Disney stabilirà con precisione il tutto, ve lo comunicheremo. Nel frattempo non possiamo fare altro che ricordarvi di gustarvi Doctor Strange nel multiverso della follia nell’unico luogo che può assicurarvi una qualità audio video impareggiabile e un’esperienza irripetibile fra le quattro mura di casa: il cinema.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

