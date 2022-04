È stato cancellato il film diretto da Karyn Kusama incentrato sulla mitologia di Dracula le cui riprese dovevano iniziare il mese prossimo.

Secondo quanto riporta Deadline, il progetto è entrato completamente in stallo in questi giorni dopo che Miramax Films ha deciso di abbandonarlo, lasciando la Blumhouse senza un partner. Il film doveva intitolarsi Mina Harker e avrebbe avuto come protagonista Jasmine Cephas Jones (Blindspot) nei panni di una donna che incontra Dracula nella Los Angeles contemporanea. La sceneggiatura è stata scritta da Phil Hay e Matt Manfredi, collaboratori storici di Kusama (che recentemente ha diretto il pilot della serie Yellowjackets), su ispirazione del Dracula di Bram Stoker.

Mina Harker è solo uno dei film basati su Dracula in sviluppo: sono in corso le riprese di Renfield, con Nicolas Cage nei panni di Dracula e Nicholas Hoult in quelli di Renfield, prodotto dalla Universal; inoltre è in lavorazione Last Voyage of the Demeter prodotto da Amblin Partners sempre per la Universal, diretto da André Øvredal, e un altro film su Dracula della Universal diretto da Chloé Zhao.

