Drew Barrymore scherza sull’astinenza di sei mesi dal sesso praticata da Andrew Garfield per un ruolo

Qualche settimana fa, parlando di “Metodo” recitativo, Andrew Garfield aveva raccontato che per prepararsi alla parte di Padre Sebastião Rodrigues in Silence di Martin Scorsese, oltre alle ricerche sul cattolicesimo fatte insieme a un padre gesuita, aveva praticato l’astinenza sessuale per sei mesi sottoponendosi anche al digiuno:

È stata una bella esperienza. Ho avuto un’esperienza bella intensa in quel periodo in cui mi sono privato del sesso e del cibo.

Sulle parole dell’attore ha fatto un po’ di ironia Drew Barrymore durante il suo Drew Barrymore Show, come riportato da Decipher:

Che problemi ho? Sei mesi non mi sembra così tanto. Cioè, e quindi?

Ha poi aggiunto di aver effettivamente provato il Metodo sulla sua pelle:

Con alcuni progetti l’ho fatto, ad esempio con Grey Gardens, in cui interpretavo questa donna realmente esistita e amata da tutti, Edie Beale. Ero così nervosa perché sul set mi tenevo distante e non parlavo con nessuno per restare nel personaggio.

Di Metodo, oltre a Andrew Garfield, ha parlato di recente Sally Field, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

