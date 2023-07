Dopo Oppenheimer che ha scacciato dalle sale IMAX di tutto il mondo Mission: Impossible 7, la storia potrebbe ripetersi con Dune 2 a discapito di The Marvels.

È stato il CEO della IMAX Richard Gelfond a dirlo durante la conferenza sugli utili del secondo quarto dell’anno. Il dirigente ha spiegato infatti di dubitare della cancellazione dell’uscita di Dune 2 da parte della Warner perché la campagna marketing è già cominciata e un rinvio al giorno in cui lo sciopero degli attori sarà terminato significherà sì poter far partecipare il cast alle attività promozionali, ma anche una ripianificazione e un aumento delle spese pubblicitarie che si aggiungeranno ai soldi già sborsati. E se effettivamente Dune 2 non verrà rinviato, tutto ciò si tradurrà nell’impossibilità di proporre The Marvels nelle strutture dotate di questo specifico formato vista la precedenza accordata alla pellicola di Denis Villeneuve.

Dice il CEO:

Riguardo a Dune, in particolare, c’è un altro grande film in uscita nello stesso periodo, ovvero The Marvels dei Marvel Studios, ma non potremo programmarlo perché siamo già impegnati con Dune. Se Dune 2 verrà rinviato, i giorni di proiezione della pellicola di Denis Villeneuve passeranno a The Marvels e avere un film della Marvel come riserva non è la cosa peggiore al mondo che ti possa succedere. Ma per quanto riguarda Dune 2, secondo il mio parere, è altamente improbabile che venga spostato, ed è un’opinione basata su informazioni concrete, dato che ho dedicato molto tempo a raccogliere dati.

Gelfond aggiunge:

Dune 2 è già al centro di una campagna di marketing avviata. Ci sono trailer e altri materiali già diffusi. È stato presentato in svariate importanti circostanze. Denis Villeneuve ha persino partecipato al forum IMAX. Il film è già in fase di promozione e se lo ritirassero adesso dovrebbero ripetere tutte quelle spese in un secondo momento. Inoltre, Dune 2 avrà una lunga finestra di proiezioni in IMAX, fino a cinque o sei settimane. È stata una fortuna che non ci fossero altri progetti in conflitto. Se lo spostassero all’anno prossimo, è molto improbabile che otterrebbero lo stesso periodo di proiezione. E ricordate: IMAX ha contribuito per circa il 20% dell’incasso di Dune 1 […] L’uscita in IMAX è un elemento molto importante per la loro strategia di distribuzione. E come ho detto poco fa, non credo sia replicabile per loro avere un periodo di proiezione così lungo ancora una volta.

Dune – Parte due uscirà in Italia il 17 novembre. Nel cast oltre a Rebecca Ferguson e Timothée Chalamet troveremo Austin Butler, Zendaya, Christopher Walken, Léa Seydoux e Florence Pugh.

