Le riprese si terranno entro la fine dell’anno e in effetti l’attore non vede l’ora:

Ho letto la nuova stesura e credo che abbiano svolto un lavoro splendido con il mettere insieme tutti i pezzi in modo da sorprendere le persone. Non saranno sorprese dagli eventi, ovviamente, perché è tutto nel libro, ma saranno sorprese dal modo in cui lo faranno. Mi ha toccato molto. Si tratta di un film pieno, di cui avverti il peso, e di un film spettacolare. Non vedo l’ora di tornare nel deserto con quelle persone, sono così felice di lavorare ancora con Denis, che è uno dei migliori registi in assoluto, è un uomo adorabile.

Durante un’intervista in occasione del Festival di Cannes, come riportato Deadline , Javier Bardem ha parlato di, svelando di aver letto la sceneggiatura.

Nel secondo film di Dune rivedremo Timothee Chalamet come Paul Atredies, Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh dovrebbe interpretare la Principessa Irulan e Austin Butler sarà Feyd-Rautha.

