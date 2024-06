In un’intervista con NPR, David Lynch è tornato a esprimere tutto il suo rammarico per la sua versione di Dune, uscita nel 1984 e rivelatasi un flop di pubblico e critica. Il cineasta rimpiange infatti di aver accettato di occuparsi del film senza avere il pieno controllo sul montaggio finale:

Sapevo già che si dovrebbe avere il final cut prima di firmare per un film. Ma per qualche motivo ho pensato che tutto sarebbe andato bene e non ho inserito il final cut nel mio contratto. E alla fine Dune non era il film che volevo fare, perché non avevo l’ultima parola.

È una lezione che conoscevo già da prima, ma ora non c’è più modo. Perché uno dovrebbe lavorare per tre anni su qualcosa che non è suo? Perché? Perché farlo? Perché? Mi sono sentito fallito. Ed è stata tutta colpa mia che non ho saputo mettere [il final cult] nel contratto.